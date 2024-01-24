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Посольство РФ заявило о готовности продолжить диалог с Ватиканом

Посол Солтановский: РФ готова к продолжению диалога с Ватиканом по Украине

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Andrew Medichini/AP

Российская готова к продолжению обсуждения вопросов по Украине с Ватиканом. Об этом заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский, сообщает РИА Новости.

Свое заявление дипломат сделал на фоне информации о возможном визите в Москву представителя папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи.

«Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер», — сказал Солтановский, добавив, что «это, разумеется, относится и к контактам с Дзуппи».

Посланник понтифика последний раз посещал с визитом Россию в конце июня 2023 года. В конце того же года Дзуппи в интервью газете Corriere della Sera отметил, что в его миссии начались подвижки, после поездок в Москву и Киев «россияне и украинцы признали роль Святого престола».

В январе сообщалось, что папа Римский Франциск ведет работу над возможностью провести переговоры Москвы и Киева в Ватикане.

Ранее папа Римский заявил, что продолжает молиться за украинский народ.

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