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В США заявили, что Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире

CNN: несмотря на пропуск голосования Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Jonathan Ernst-POOL/Global Look Press

Американский президент Джо Байден одержит победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии США, несмотря на решение главы государства пропустить это первичное голосование и не включать свое имя в бюллетени. Такой прогноз дал телеканал CNN.

По мнению телеканала, Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире. Эта победа, считает CNN, успокоит волнения демократов по поводу возможного досадного поражения Байдена из-за отсутствия его имени в бюллетене.

При этом возможная победа Байдена будет носить только символический характер, так как из-за отсутствия его имени в бюллетене официальная победа является невозможной.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире за право баллотироваться от Республиканской партии в 2024 году.

До этого Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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