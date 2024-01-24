Израиль и ХАМАС выразили согласие на обмен пленных и перемирие на месяц

Между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам. Об этом, ссылаясь на три осведомленные источника, сообщает агентство Reuters.

Как заявило неназванное официальное лицо, после начавшегося 28 декабря под эгидой США, Катара и Египта последнего раунда переговоров о режиме прекращения огня удалось договориться по продолжительности перемирия сроком примерно на 30 дней.

По данным Reuters, Израиль и ХАМАС выразили принципиальное согласие о том, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц. При этом отмечается, что ХАМАС, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня, отказывается вести дальше переговоры.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров призвал членов Совета Безопасности ООН немедленно заняться вопросом создания палестинского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.