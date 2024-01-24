В Германии отказались помогать Украине в одиночку

Германия не станет в одиночку помогать Украине. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщает издание Die Zeit.

«В итоге не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении пока другие страны продолжают бездействовать», — заявил министр на мероприятии Восточного комитета германской экономики.

По словам Линднера, Германию ждет экономическое перенапряжение, если стране придется в одиночку нести бремя конфликта на Украине.

Также глава немецкого минфина призвал всех членов Евросоюза усилить поддержку Киева.

23 января Франция резко отреагировала на упреки со стороны канцлера ФРГ в недостаточной поддержке Украины.

До этого стало известно, что Чехия и Дания договорились о сотрудничестве по вопросу помощи Киеву.

Ранее в Пентагоне заявили о неспособности предложить помощь Украине.