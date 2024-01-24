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Лавров и постпред Израиля на заседании Совбеза ООН обменялись упреками

Постпред Израиля Эрдан и Лавров обменялись упреками на заседании СБ ООН по Газе

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Shannon Stapleton/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу, передает РИА Новости.

На заседании израильский дипломат Гилад Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России для ведения спецоперации на Украине.

Лавров заявил, что делегации повторяют заученные фразы с обвинением России и это останется на их совести. Также он призвал поддержать решение ООН о создании палестинского государства.

До этого сообщалось, что Лавров оставил обвинения России в ООН из-за СВО на совести обвиняющих.

До этого Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия начала спецоперацию на территории Украины не против местного населения, а против киевских властей.

Ранее главы МИД России и Сирии обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

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