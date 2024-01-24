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Публика всполошилась из-за вида Остина при обсуждении Украины

DM: глава Пентагона Остин показался в изможденном виде на встрече по Украине

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Evan Vucci/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и изнеможенным на своем первом публичном выступлении после скандальной госпитализации. Об этом написало издание The Daily Mail.

Глава военного ведомства принял участие в видеоконференции во вторник, выступив на заседании контактной группы помощи Украине. В публикации отмечается, что Остин казался изнеможенным и похудевшим, когда сидел у белой стены с гербом министерства обороны справа от него. На видео были видны маленькие флаги США и Украины.

Глава Пентагона находился в больнице с 1 января и был подвергнут критике за попытку скрыть свое заболевание — рак простаты — в том числе и от Белого дома. Его выписали 15 января, и в американском минобороны сообщили, что он будет работать из дома в течение некоторого времени.

19 января стало известно, что шефа Пентагона вызывают на слушания в конгресс по поводу «тайной» госпитализации. Об этом написали СМИ со ссылкой на письмо конгрессмена Майка Роджерса. Он является председателем комитета по делам вооруженных сил конгресса США.

Ранее глава Пентагона командовал ударами по хуситам из госпиталя.

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