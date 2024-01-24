Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров оставил обвинения России в ООН из-за СВО на совести обвиняющих

Лавров: заявления стран в ООН с обвинениями РФ из-за СВО останутся на их совести

close
100%
Mary Altaffer/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Безопасности ООН сказал, что заявления делегаций стран во всемирной организации с обвинениями России из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине останутся на совести этих стран, передает ТАСС.

По словам российского министра, ряд делегаций проговорили обвинения в адрес России «заученно, скороговоркой».

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя, конечно, понимаю, что она многое стерпит», — сказал Лавров.

До этого Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия начала спецоперацию на территории Украины не против местного населения, а против киевских властей.

За время выступления он сделал еще несколько заявлений. В частности, он сказал, что Запад с маниакальным упорством подталкивает Украину к продолжению вооруженного конфликта с Россией.

Ранее главы МИД России и Сирии обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами