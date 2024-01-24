Лавров оставил обвинения России в ООН из-за СВО на совести обвиняющих

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Безопасности ООН сказал, что заявления делегаций стран во всемирной организации с обвинениями России из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине останутся на совести этих стран, передает ТАСС.

По словам российского министра, ряд делегаций проговорили обвинения в адрес России «заученно, скороговоркой».

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя, конечно, понимаю, что она многое стерпит», — сказал Лавров.

До этого Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия начала спецоперацию на территории Украины не против местного населения, а против киевских властей.

За время выступления он сделал еще несколько заявлений. В частности, он сказал, что Запад с маниакальным упорством подталкивает Украину к продолжению вооруженного конфликта с Россией.

Ранее главы МИД России и Сирии обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.