Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, сообщает Bloomberg.

Пленарное заседание парламента в Анкаре проголосовало за принятие заявления Швеции. Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Последней страной в альянсе, которая еще не одобрила заявку Швеции, остается Венгрия.

18 мая 2023 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускают Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

На переговорах с президентом Турции член Евросоюза Швеция согласилась активно поддерживать процесс вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию своей заявки в НАТО. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы о вступлении Швеции в НАТО и присоединении Турции к ЕС «не имеют между собой прямой связи». Еще в августе прошлого года он высказывал оптимистичные прогнозы относительно вступления Швеции в альянс уже осенью.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что место его страны — в НАТО.