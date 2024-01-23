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Трамп спрогнозировал итог праймериз в следующем штате

Трамп заявил об уверенности в победе на праймериз в Нью-Гемпшире

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Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент и кандидат на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил об уверенности в победе на предстоящих праймериз в штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я уверен в высокой степени», — утверждает Трамп.

После отзыва своих кандидатур губернатором Флориды Роном Десантисом и предпринимателем Вивеком Рамасвами, единственным соперником Трампа среди Республиканской партии осталась Никки Хейли, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН.

Трамп заявил, что уверен в скором отказе Хейли от гонки.

До этого единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет во вторник на праймериз в штате Нью-Гемпшир.

Ранее в США назвали праймериз в Нью-Гемпшире последним шансом остановить Трампа.

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