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В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»

В ГД слово «маркетплейс» предложили поменять на «виртуальная торговая площадка»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил использовать «виртуальную торговую площадку» или «виртуальный торговый посредник» вместо англицизма «маркетплейс». Его цитирует РИА Новости.

«Целесообразно назвать маркетплейс либо виртуальной торговой площадкой, либо виртуальным торговым посредником», — полагает парламентарий.

По мнению Гаврилова, это поможет уйти от употребления зарубежных словосочетаний, а также позволит покупателю понять, что он совершает покупки не в обычном магазине, а в интернете, через агента-посредника.

Он также подчеркнул, что главная задача состоит также в том, чтобы отыскать стратегические решения, позволяющие сформировать продуктивное сочетание целей продавцов и покупателей на онлайн-площадках.

Накануне правительство России предложило доработать законопроект об онлайн-торговле. Среди прочего, поступило предложение найти альтернативу слову «маркетплейс».

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил о росте в стране онлайн–торговли.

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