Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута выразил недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. Слова парламентария приводит испанская газета El Mundo.

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал он.

По его словам, западные партнеры Киева давили на Украину, подталкивая армию к контрнаступлению, в котором было невозможно добиться успеха. Депутат считает, что эта инициатива закончилась для Украины практически ничем.

23 января журналисты издания Daily Star написали, что президент Украины Владимир Зеленский растерян после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого газета Süddeutsche Zeitung писала, что Франция резко отреагировала на упреки со стороны ФРГ в недостаточной поддержке Украины, а немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал увеличения военной помощи Украине.

Ранее Зеленский раскрыл причины провала контрнаступления ВСУ.