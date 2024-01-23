На Украине решили переименовать город Новомосковск

Городской совет города Новомосковска Днепропетровской области принял решение о его переименовании в Новую Самарь. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Также рассматривались варианты переименования в Самар и Присамарск.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Днепровского национального университета Владимир Ващенко назвал такое название «новоделом». По его словам, оно не встречается в письменных источниках.

После решения городского совета его должна утвердить Верховная рада Украины.

В декабре секретарь рабочей группы по вопросам декоммунизации при областной администрации Анна Герич заявила, что во Львовской области с начала 2023 года было демонтировано 289 советских памятников.

До этого сообщалось, что жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области Украины во время собрания выступили против демонтажа памятников советским воинам. Отмечается, жители данных населенных пунктов говорят, что пусть эти памятники «стоят».

Ранее украинский завод «Уманьпиво» отказался выпускать «Жигулевское».