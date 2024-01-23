Лавров обратился с призывом к Байдену

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство.

Американский телеканал CNN сообщал, что противодействие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешению палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств вызвало критику в ЕС и США.

До этого Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Нетаньяху отказался от создания суверенного палестинского государства, поскольку это решение противоречит гарантиям безопасности для Израиля.

Ранее Боррель заявил, что план Израиля по уничтожению ХАМАС в секторе Газа не работает.