США внесли россиянина в санкционный список по кибербезопасности

Соединенные Штаты внесли россиянина Александра Ермакова в санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Об этом сообщает министерство юстиции США.

До этого министерство юстиции США сообщило, что гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами (штат Флорида), признался в закупке металлов у бизнесмена, который находился под американскими санкциями.

В заявлении ведомства говорится, что 46-летний Карпушкин признал вину в участии в схеме по обходу американских санкций и отмыванию денежных средств. По данным американских правоохранительных органов, Карпушкин в период с июля 2017 по август 2020 года отмывал денежные средства через покупку металлов у находящегося с 2015 года под санкциями Соединенных Штатов бизнесмена Сергея Курченко. Карпушкин признал себя виновным и согласился заплатить штраф в $4,7 млн.

Ранее США расширили список санкций против РФ.