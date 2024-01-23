В Кремле оценили призыв министра обороны ФРГ готовиться к войне с РФ

Все европейские страны начали наперегонки заявлять об эфемерной опасности со стороны РФ, пытаясь «накачать общественное мнение». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал недавнее высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса. Глава немецкого военного ведомства призвал подготовиться к возможному вооруженному противостоянию с Москвой.

«Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России», — сказал Песков, общаясь с журналистами.

Он добавил, что страны Европы потратили огромное количество денег на помощь Украине. Но в итоге их инвестиции в Киев «прогорели», поэтому теперь местные политики пытаются отвлечь внимание граждан.

23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил в эфире телеканала ZDF, тогда же указав на необходимость нарастить военную мощь государства. По его словам, ФРГ пора осознать наличие серьезной опасности начала войны против РФ.

За день до этого аналогичное заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен. Он указал, что у армии страны есть около трех лет для подготовки к конфликту с Москвой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность нападения РФ на союзников.