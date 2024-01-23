Польша прекратила расследование по делу о падении ракет в деревне Пшеводув

Польша прекратила расследование по делу о падении ракет на территории страны, которое произошло в ноябре 2022 года. Об этом сообщила прокуратура республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что Варшава так и не получила от Киева ответы на запросы по соответствующему делу. По словам представителей надзорного органа, решение о прекращении расследования было принято в связи с «длительным препятствованием следствию».

В заявлении подчеркивается, что дальнейшее проведение судебного разбирательства не представляется возможным. В частности, речь идет об ожидании ответов на запросы о международной юридической помощи.

Нежелание украинской стороны сотрудничать с Польшей привело к тому, что сотрудники правоохранительных органов страны не смогли установить виновных в падении ракет. При этом в результате ЧП пострадали два фермера, которых спасти не удалось.

15 ноября 2022 года в деревне Пшеводув, расположенной в Люблинском воеводстве Польши, упали две ракеты. Изначально выдвигались версии, что в республике рухнули российские снаряды.

Однако позже польский президент Анджей Дуда заявил о большой вероятности того, что ракеты принадлежат Украине. По его словам, на территории государства упали снаряды от украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в МИД Польши призвали передать Украине дальнобойные ракеты.