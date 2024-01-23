Раскрыты планы Италии по Украине во время председательства в G7

Италия намерена развеять «миф» об усталости западных стран от поддержки Украины после того, как к итальянской стороне перейдет председательство в «Большой семерке» (G7). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, власти республики приняли данное решение на фоне заявлений Вашингтона о возможном отказе западных государств от финансирования и военной помощи Киеву. Главным образом речь идет о недавнем высказывании координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Кирби, который счел такое развитие событий «вполне возможным».

«Как и в предыдущие два года, тема конфликта на Украине остается одной из центральных для страны (Италии. — «Газета.Ru»)», — заявил источник, знакомый с планами республики в отношении председательства в G7.

Ожидается, что Рим возьмет на себя соответствующие обязанности в 2024 году. Более того, в июне текущего года итальянское руководство должно организовать саммит организации.

При этом авторы материала добавили, что во время председательства в «семерке» одним из ключевых для Италии вопросов также станет ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, республика планирует уделить внимание развитию африканских государств и отношениям с КНР.

Ранее на Западе заявили о растерянности украинского президента Владимира Зеленского после провала контрнаступления.