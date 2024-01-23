В Госдуме РФ заявили о «крысиных бегах» ЦРУ после обращения к россиянам

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предпринимает грубые попытки вмешаться во внутренние дела РФ. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев, заявление которого опубликовано в Telegram-канале комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.

Таким образом законодатель прокомментировал новый видеоролик, опубликованный в аккаунте американской спецслужбы в социальной сети X (бывший Twitter). Речь идет о записи, в которой российских граждан на их языке призывают к сотрудничеству с Вашингтоном.

«Зная прагматичность «партнеров», расцениваем эти топорные действия в двух плоскостях. Во-первых, это грубые попытки вмешательства в наши внутренние дела в ходе текущей избирательной кампании. Во-вторых, это «крысиные бега» за благосклонностью со стороны Белого дома», — отметил Пискарев.

Он добавил, что с начала января это уже второе провокационное обращение США к российским гражданам. Первым является новогоднее заявление американского посольства в РФ, в котором дипломаты пригласили жителей страны к диалогу и, по сути, как сейчас «призвали к предательству».

Ранее в Кремле прокомментировали видеоролик ЦРУ с обращением к россиянам.