Соединенные Штаты продолжат финансовую и военную поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Так считает бывший государственный секретарь США Майкл Помпео, передает агентство Kyodo.

По словам Помпео, он «никогда не видел», чтобы Штаты оставляли своих союзников и партнеров во время президентства Дональда Трампа с 2017 по 2021 год. Он отметил, что в Республиканской партии «много разных политических взглядов», но все ее члены понимают роль и ответственность страны в мире.

При этом экс-госсекретарь подчеркнул, что Трамп «не любит войну» и что он сможет «дать народу США и миру лучшую возможность» вернуться к более мирному состоянию. Экс-госсекретарь указал, что «структурные идеи», которых бывший глава Белого дома придерживался на посту президента, такие как сокращение дефицита в торговле с КНР и требования к членам Североатлантического альянса платить «справедливую долю» за помощь в сфере безопасности, «вряд ли изменятся».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания бывшего главы США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.