В Ереване заявили о возможности передачи Баку новых карт минных полей в Карабахе

Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Нагорном Карабахе в случае создания атмосферы доверия и при привлечении международного сообщества. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

По его словам, Ереван уже дважды передал Баку такие карты, однако азербайджанская сторона утверждала, что они не точны.

Дипломат уточнил, что сейчас Армения пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, республика может обсудить передачу их азербайджанской стороне, но на этот раз с участием международного сообщества.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что в 2021 году его страна получила от Нагорного Карабаха и передала Азербайджану все карты минных полей, находившиеся в распоряжении армянской стороны.

28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.