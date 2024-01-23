В Эстонии призвали закрыть русскоязычные сайты министерств и правительства

Оппозиционная Консервативная народная партия (ЕКRЕ) Эстонии выступила с требованием закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, министерств и других подведомственных им учреждений. Об этом сообщает ERR.

Оппозиционная партия уже передала в парламентское производство проект решения, согласно которому парламент должен обратиться к правительству с требованием ликвидировать русскоязычные сайты, говорится в тексте.

Как заявил депутат от ЕКRЕ Яак Валге, русскоязычные версии сайтов госорганов поддерживаются лишь в Молдавии, Армении и Белоруссии. Наличие подобных сайтов в Эстонии «является особым знаком, отличающим нас от европейских государств», — считает он.

Парламентарий подчеркнул, что EKRE хочет положить конец ситуации, когда Эстония ассоциируется с СНГ.

До этого Молдавия решила заблокировать доступ более чем к 20 российским интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Ранее в Армении сняли запрет на вещание радио Sputnik.