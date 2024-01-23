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В Армении снят запрет на вещание радио Sputnik

Комиссия Армении сняла запрет на вещание ретранслятора радио Sputnik

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David Mdzinarishvili/Reuters

Комиссия по телевидению и радио Армении решила снять запрет на вещание с компании «Тоспа», ретранслирующей радиостанцию Sputnik. Об этом говорится в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«С 25 января эфир радио «Sputnik Армения» будет возобновлен», — сказано в заявлении.

По словам главы комиссии Тиграна Акопяна, компания выполнила минимальные требования для возобновления вещания.

В декабре 2023 года сообщалось, что армянская национальная комиссия по телевидению и радиовещанию приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио «Sputnik Армения». Уточнялось, что решение было связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Ее последний выпуск состоялся 15 декабря.

В ноябре 2023 года премьер Армении Никол Пашинян обвинил Россию в нарушении межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Позднее Армения не смогла предоставить документальных подтверждений того, что российские телеканалы нарушали подобные соглашения.

Ранее в Армении оценили шансы на налаживание отношений с Россией.

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