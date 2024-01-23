В МИД призвали СНГ подумать над правовой базой по биобезопасности из-за США

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует подумать об обеспечении региональной биобезопасности и сформировать необходимую для этого правовую базу, поскольку США ведут активную деятельность у границ Содружества. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания постпредов СНГ в Минске Панкин отметил, что Россия во время своего председательства в Содружестве в 2024 году настроена на тесное сотрудничество в сфере обеспечения биобезопасности.

По словам дипломата, это направление приобрело высокое значение на фоне зафиксированных факторов военно-биологической деятельности США, нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Панкин добавил, что России стало известно о том, что Пентагон и связанные с ним организации создают компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ СНГ.

«Предлагаем вместе подумать над расширением системы региональной биологической безопасности, включая формирование соответствующей правовой базы», — сказал замминистра.

В начале прошлой недели начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон изучает возможности применения вируса оспы обезьян в качестве биооружия.

Ранее Минобороны России обвинило США в намерении контролировать биологическую обстановку.