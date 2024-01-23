Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии, назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена угрозой демократии. Об этом сообщает ТАСС.

«Джо Байден представляет угрозу демократии, он некомпетентен», — отметил Трамп.

Накануне Трамп заявлял, что действующий президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки.

До этого Дональд Трамп отмечал, что США превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности Байдена. По его мнению, демократия в Соединенных Штатах в опасности. Он также высказывал мнение, что у нынешнего президента Штатов были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил» страну.

В середине января Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Джо Байдену нельзя доверить даже управление кондитерским магазином. По его словам, из-за политики президента США страну ждет экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929–1939 гг.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.