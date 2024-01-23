Экс-сотрудник Пентагона заявил о панике в Европе из-за бессилия Украины

Украина лишилась возможности противостоять давлению со стороны российских военнослужащих, из-за чего в странах Европы началась паника. Об этом в статье для портала Weapons and Strategy написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

По словам экс-чиновника, западные политики продолжают публично заявлять о желании выделить военную и финансовую помощь для Киева. Однако в реальности зарубежные союзники Украины понимают, что страна больше не в состоянии противостоять РФ.

«Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», — отметил автор материала.

Он добавил, что европейские страны боятся победы Москвы в украинском конфликте. В связи с этим представители государств — членов Североатлантического альянса все чаще призывают к повышению боеспособности из-за риска начала войны против РФ, резюмировал Брайен.

18 января главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение масштабных учений Steadfast Defender-2024. Он отметил, что тренировки военных из стран — членов НАТО продлятся в течение нескольких месяцев и станут «крупнейшими за последние десятилетия».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал начать подготовку к возможной войне с РФ.