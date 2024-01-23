Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник Пентагона заявил о панике в Европе из-за бессилия Украины

Weapons and Strategy: Европа начала паниковать из-за давления РФ на Украину

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Украина лишилась возможности противостоять давлению со стороны российских военнослужащих, из-за чего в странах Европы началась паника. Об этом в статье для портала Weapons and Strategy написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

По словам экс-чиновника, западные политики продолжают публично заявлять о желании выделить военную и финансовую помощь для Киева. Однако в реальности зарубежные союзники Украины понимают, что страна больше не в состоянии противостоять РФ.

«Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», — отметил автор материала.

Он добавил, что европейские страны боятся победы Москвы в украинском конфликте. В связи с этим представители государств — членов Североатлантического альянса все чаще призывают к повышению боеспособности из-за риска начала войны против РФ, резюмировал Брайен.

18 января главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение масштабных учений Steadfast Defender-2024. Он отметил, что тренировки военных из стран — членов НАТО продлятся в течение нескольких месяцев и станут «крупнейшими за последние десятилетия».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал начать подготовку к возможной войне с РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами