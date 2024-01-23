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В Крыму Зеленскому после его указа предложили предъявить претензии на пирамиды Египта

Константинов об указе Крыма: мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды

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Ints Kalnins/Reuters

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов оценил указ украинского лидера Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий назвал документ бредом и бумагомарательством. При этом он задался вопросом, почему Зеленский не упомянул о так называемых древних украх, «положивших начало всем древним цивилизациям».

С таким же успехом, по мнению Константинова, глава Украины мог бы предъявить претензии на пирамиды Египта или Колизей в Риме.

Глава крымского парламента добавил, что у Зеленского и его соратников нет никакой исторической перспективы, так же, как и у их указов, полных «больной фантазии».

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документе названы Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

Ранее на Украине оценили шансы мобилизовать беженцев, проживающих за границей.

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