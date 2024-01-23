В Крыму Зеленскому после его указа предложили предъявить претензии на пирамиды Египта

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов оценил указ украинского лидера Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий назвал документ бредом и бумагомарательством. При этом он задался вопросом, почему Зеленский не упомянул о так называемых древних украх, «положивших начало всем древним цивилизациям».

С таким же успехом, по мнению Константинова, глава Украины мог бы предъявить претензии на пирамиды Египта или Колизей в Риме.

Глава крымского парламента добавил, что у Зеленского и его соратников нет никакой исторической перспективы, так же, как и у их указов, полных «больной фантазии».

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документе названы Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

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