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Лавров упрекнул администрацию Байдена за нежелание вести диалог с Россией

Лавров: администрация США не заинтересована в политическом диалоге с Россией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действующая администрация США при президенте Джо Байдене не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

По его словам, в исключительных случаях, время от времени американская сторона обращается к российской по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако политические вопросы никогда не обсуждаются.

Министр подчеркнул, что всех, кто по-настоящему заинтересован в справедливости, включая создаваемую в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, Москва готова выслушать.

При этом Лавров добавил, что для улучшения отношений с Россией страны Запада должны прекратить использовать Украину в качестве «инструмента войны» против российского государства.

22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. На одном из них министр заявил, что Запад с маниакальным упорством подталкивает Украину к продолжению вооруженного конфликта с Россией.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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