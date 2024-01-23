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Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа

CNN: Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа в рамках перемирия

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Израиль в рамках более широкого соглашения о прекращении огня предложил высокопоставленным лидерам палестинской группировки ХАМАС покинуть сектор Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников.

Как отмечает телеканал, за все время операции Израиля в секторе Газа ему не удалось захватить кого-либо из самых высокопоставленных лидеров ХАМАС в секторе Газа.

CNN подчеркивает, что такой сценарий мог бы ослабить контроль ХАМАС над анклавом и позволить Израилю продолжать выслеживать важные цели за рубежом, при этом движение вряд ли пойдет на это.

По словам источников CNN, соответствующее предложение Израиля обсуждалось в рамках более широких переговоров о прекращении огня как минимум дважды за последние недели. Один раз в прошлом месяце в Варшаве главой израильской разведки, директором Мосада Дэвидом Барнеа, а затем в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Американские и международные чиновники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что недавнее участие Израиля и ХАМАС в переговорах обнадеживает, но соглашение не кажется неизбежным, говорится в материале.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение о прекращении на два месяца боевых действий в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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