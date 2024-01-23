Экс-помощник главы минфина США заявил, что тема Украины ушла на второй план

Тема Украины в США была отодвинута на второй план. Об этом заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«В США Украина в значительной степени отодвинута на второй план», — сказал Робертс.

По его словам, большинство американских избирателей «сыты по горло огромной» суммой денег, которую президент страны Джо Байден потратил на Украину. По его мнению, вопрос помощи Киеву отразится на выборах президента США.

Молодежь в рядах Демократической партии, как он утверждает, также недовольна тем, что Белый дом поддерживает Израиль.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что западные страны могут отказаться от поддержки Украины, если американский конгресс не поддержит выделение новой помощи Киеву.

На прошлой неделе президент США заявил о возможном скором заключении сделки по оказанию помощи Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.