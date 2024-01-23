Лавров проводит в ООН переговоры с министром иностранных дел Турции

Главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан проводят переговоры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Перед встречей министры пожали друг другу руки и поинтересовались тем, как обстоят друг у друга дела.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в штаб-квартире ООН проводит переговоры с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом.

22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Его самолет преодолел путь от Москвы до США в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

До этого Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад провели переговоры по эскалации в секторе Газа.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.