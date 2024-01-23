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Зеленского уличили в зависимости от внимания публики

Американский журналист Шустер заявил, что Зеленский зависим от внимания публики

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Nina Liashonok/Reuters

Американский журналист издания Time Саймон Шустер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает зависимость от внимания публики. Соответствующее заявление он сделал в беседе с французской газетой Le Figaro.

По его мнению, при Зеленском у власти Украине будет трудно «покончить с военной пропагандой» и вернуть телевизионные каналы под управление их законных владельцев. Ведь глава украинского государства «знает, что эти каналы моментально начнут подвергать его критике», считает журналист.

«В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику», — сказал Шустер.

Он также допустил, что следующая глава истории Украины будет отмечена «падением в автократию».

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии.

Он также высказал мнение, что украинский лидер является «диктатором».

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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