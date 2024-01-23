Польша и Украина пообещали положить конец политическим спорам

Лидеры Польши и Украины пообещали разрешить политические споры между Варшавой и Киевом, которые мешают их военному союзу, и активизировать оборонное сотрудничество. Об этом сообщает агентство Reuters.

В материале говорится, что во время своего первого визита на Украину в качестве премьер-министра Дональд Туск передал послание дружбы украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что обе стороны «достигли общего понимания» по поводу протестов польских фермеров и дальнобойщиков.

На совместном брифинге для СМИ Туск заявил, что Польша сделает все, чтобы увеличить шансы Украины на победу в конфликте.

Как отмечает агентство, Польша и Украина также расходятся во мнениях по поводу экспорта украинского зерна в страны Европейского Союза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на отдельном брифинге с Туском заявил о «перезагрузке» в отношениях между двумя правительствами и заявил, что они будут проводить регулярные встречи для укрепления сотрудничества. Он добавил, что Киев приложит «максимальные усилия», чтобы не нанести ущерб экономическим интересам Польши, при этом украинская сторона ожидает снятия Варшавой ограничений с украинских фермеров и производителей.

Зеленский и Туск также приветствовали планы по совместному производству вооружений, подчеркивает Reuters.

22 января украинский премьер сообщал, что Польша предоставила Украине оружия и военной техники на сумму почти $3,5 млрд с 24 февраля 2022 года.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.