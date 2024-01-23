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Трамп сообщил, что сдавал тесты на умственные способности несколько раз

Трамп заявил, что прошел два теста на умственные способности

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Brendan McDermid/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что прошел два теста на умственные способности, он призывал пройти этот тест каждому, кто участвует в предвыборной гонке. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Я прошел два [когнитивных теста] <…>, я справился с этим. Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей», — сказал Трамп.

По его словам, было бы здорово, если президентом США стал умный человек.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли в своем предвыборном ролике назвала действующего президента Джо Байдена «слишком старым» для занимаемой должности, а конгресс — самым эксклюзивным домом престарелых в стране. По ее мнению, в США нужно проводить тесты на умственные способности политиков.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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