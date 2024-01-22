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Лавров рассказал, что США делают с попытками расследовать ЧП на «Северных потоках»

Лавров: США блокируют попытки честного расследования на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США намертво блокируют любые попытки провести честное расследование взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже не буду заострять тему террористических актов на трубопроводах «Северные потоки». США намертво блокируют любые попытки провести честное международное расследование», — сказал он.

Лавров также добавил, что «нынешние европейские лидеры, прежде всего в Германии, покорно молчат, смирившись с публичным унижением».

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится скорее «положить под сукно» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Федеральная прокуратура Германии не собирается прекращать расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шольц подчеркнул, что расследование взрывов продолжается.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее посол заявил, что ФРГ игнорирует запросы России по «Северным потокам».

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