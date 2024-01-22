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Лавров рассказал, как Киев может спасти жизни сотен тысяч украинцев

Лавров: если Киев прекратит воевать, он может спасти жизни сотен тысяч украинцев

Если Киевский режим прекратит воевать, то жизни сотен тысяч украинцев будут спасены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

«Что произойдет, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах», — сказал министр.

В рамках своего выступления Лавров сделал несколько заявлений. Он отметил, что Запад с маниакальным упорством подталкивает Украину к продолжению вооруженного конфликта с Россией.

В свою очередь, Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано из-за поставок Киеву западных вооружений. Одной из главных его тем будет обстрел Донецка.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк на СБ ООН.

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