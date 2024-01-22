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Парламент Турции может принять решение по вопросу приема Швеции в НАТО во вторник

CNN: парламент Турции 23 января может проголосовать о приеме Швеции в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Генеральная ассамблея парламента Турции во вторник может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, данный вопрос планируется внести в повестку.

Аналогичную информацию публикует агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

По его словам, что партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Справедливости и развития Турции, имеющая большинство в парламенте, будет добиваться одобрения ратификации членства Швеции в альянсе.

Агентство подчеркивает, что одобрение Турции оставит Венгрию последним противником расширения НАТО в Северной Европе.

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что грядущее членство Швеции в НАТО, возможно, более заботит генсека альянса Йенса Столтенберга, чем власти этой страны.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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