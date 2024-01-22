Лавров призвал Запад осознать неэффективность «формулы мира» Зеленского

Так называемая формула мира Зеленского и другие аналогичные формулы — это путь в никуда. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что чем раньше в США и странах Европейского союза это осознают, тем будет лучше для них самих.

«Все эти формулы — путь в никуда. Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Париже это осознают, тем лучше будет для Украины и для Запада», — сказал он.

Лавров призвал обратить на его высказывание внимание.

«Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время», — отметил глава российского МИД.

Накануне Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано российской стороной из-за поставок Украине западных вооружений. Одной из главных его тем будет вчерашний обстрел Донецка.

Согласно данным российских следственных органов, для ударов по Донецку 21 января применялись поставленные киевскому режиму странами НАТО артиллерийские орудия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже осудил этот обстрел. На заседании с докладом должен будет выступить замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк.