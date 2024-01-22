В Киеве вновь позвали Орбана посетить Украину

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предложила премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить страну, чтобы оценить обстановку. Об этом сообщает Le Point.

По ее мнению, необходимо, чтобы Орбан увидел, как на сегодняшний день выглядит Украина. Стефанишина добавила, что венгерского премьера уже давно приглашают посетить Украину, он не был на ее территории уже 10 лет.

«Лучший способ начать что-то менять — сделать так, чтобы он увидел страну, о которой говорит <...>. Господин Орбан, приезжайте и посмотрите, что представляет собой Украина», — подчеркнула Стефанишина.

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует участвовать в предоставлении военной помощи Киеву на €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза (ЕС).

При этом дипломат отметил, что хотя Венгрия и не намерена помогать Украине, Будапешт не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву.

Ранее в Венгрии рассказали, что необходимо для завершения конфликта на Украине.