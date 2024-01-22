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Курский губернатор прокомментировал указ Зеленского о территориях РФ

Старовойт: указ Зеленского о землях России противоречит здравому смыслу

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Претензии Владимира Зеленского на российские земли противоречат здравому смыслу. Так губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал в Telegram-канале указ украинского лидера об «исторически населенных украинцами территориях РФ».

22 января Зеленский заявил, что подписал указ, где перечислены регионы России, в которых исторически проживали украинцы. Среди них: Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

«Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла», — отметил Старовойт, добавив, что власти Украины уже давно пошли против здравого смысла.

По словам Старовойта, сегодняшнее решение Зеленского в очередной раз демонстрирует правоту решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции.

Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в день провозглашения в Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

Ранее президент Украины предложил дать гражданство этническим украинцам во всем мире.

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