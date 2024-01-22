Стало известно о дальнейших планах США в операции против хуситов

Вашингтон разрабатывает план длительной военной кампании против йеменских хуситов из-за обстрелов коммерческих судов в Красном море. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

По информации газеты, в Белом доме растут опасения, что борьба США с хуситами может подорвать экономику государства, а также втянуть Вашингтон в очередной конфликт на Ближнем Востоке.

«Углубляющийся цикл насилия является неудачей в достижении цели президента Байдена по прекращению побочных военных действий, спровоцированных войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — говорится в тексте.

Втягивание американских войск в конфликт в регионе потенциально подорвет попытки Джо Байдена переориентировать внешнеполитический курс на Россию и КНР, отмечается в материале.

Как пишет WP, официальные лица признают, что не могут предсказать дату, когда военный потенциал хуситов будет уменьшен в достаточной степени.

До этого газета Washigton Post писала, что США начали операцию против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море по идеологическим, а не по экономическим или каким-либо другим причинам.

По ее данным, лидер Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что американская сторона в ситуации в Красном море должна действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие государства для достижения единой цели».

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.