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В МИД Польши объявили о решении по иску против России по делу об авиакатастрофе

Польша отказалась от иска против РФ в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Варшава официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что глава МИД Радослав Сикорский выступил с заявлением о прекращении сотрудничества, которое подразумевает прекращение действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd.

В декабре 2023 года власти Польши ликвидировали подкомиссию, которая повторно изучала крушение самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Она утверждала, что в самолет заложили тротил во время его ремонта в России. Минобороны Польши заявило, что члены подкомиссии врали от имени государства, а также потратили большие суммы денег на поддержку политических обвинений, а не установку реальных фактов.

Ранее сообщалось, что МВД Польши откажется от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском.

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