Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не стал обещать Украине запрошенную ею помощь в виде поставок угля и вертолетов «Тайпан» (MRH-90). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы принимаем решения, основанные на продуманном ответе», — заявил премьер. По его словам, Австралия уже оказала значительную помощь Украине для защиты «суверенитета и демократии».

Альбанезе отметил, что за неделю до просьбы о поставках угля Киев попросил вертолеты «Тайпан». На вопрос о том, почему Австралия не пошлет летательные аппараты на Украину, премьер ответил, что в этой ситуации власти страны следуют рекомендациям Вооруженных сил Австралии.

«И мы должным образом рассматриваем все эти просьбы», – резюмировал премьер.

До этого украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что отказ от помощи Украине приведет не только к поражению Киева, но и угрожает безопасности союзников.

Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев заинтересован в поставках от западных стран даже сломанного оружия.

Ранее Австралия приняла решение утилизировать технику, которую хотел получить Киев.