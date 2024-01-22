Западная поддержка Киева постепенно тает. Об этом в интервью RT заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя планы Европейского союза предоставить Украине €20 млрд военной помощи, несмотря на запрет Венгрии.

«К венгерскому премьеру уже присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо, и число противников бессмысленного финансирования военных действий на Украине постоянно растет», — отметил эксперт.

По его мнению, решение ЕС о создании спецфонда для поддержки Украины — скорее символический жест, призванный лишь оказать моральную поддержку Киеву, чтобы отсрочить поражение украинской армии.

22 января издание The Wall Street Journal сообщило, что европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Сообщается, что план европейцев предусматривает возврат указанных средств странам – членам Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которые они будут выделять Украине в течение четырех лет. В ЕС собираются создать фонд, которой поглотит порядка €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Ранее Боррель посоветовал украинцам не беспокоиться по поводу помощи от ЕС.