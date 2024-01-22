Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности Украине

Польша присоединилась к декларации стран «Большой семерки» (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск во время визита на Украину, сообщает его канцелярия на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины», – говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на Украину с визитом. Уточняется, что в Киеве Туск в числе прочего встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Денисом Шмыгалем.

Это первый визит польского премьера на Украину с начала российской спецоперации.

До этого польский интернет-портал Onet.pl. высказывал точку зрения, что визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев едва ли будет способствовать разрешению польско-украинских противоречий. Авторы публикации указывают на то, что Киев не готов к диалогу с польской стороной, а в украинских СМИ все чаще появляются публикации антипольского характера.

Ранее сообщалось, что Польша планирует увеличить производство боеприпасов для Украины.