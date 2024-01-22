Глава СПЧ призвал международные организации осудить удар по Донецку

Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации, призвав их осудить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, который был совершен 21 января. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Уточняется, что Фадеев направил обращения верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный комитет Красного Креста, в Международную неправительственную организацию Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза.

«Призываем осудить преступные действия властей Украины. Просим использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — говорится в письме-обращении.

Накануне управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ) выразило сожаление по поводу удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и пытается получить дополнительную информацию.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не примет «заморозку» конфликта с РФ.