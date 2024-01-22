На Украине назвали сроки выполнения условий для вступления в ЕС

Украина сможет выполнить все условия, необходимые для вступления страны в Европейский союз (ЕС), в ближайшие несколько лет. Данным предположением поделилась вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью французскому журналу Le Point.

«Я думаю, что Украине хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства», — заявила Стефанишина, отметив, что на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС потребовалось десять лет.

Вице-премьер добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

В конце прошлого года вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова сказала, что вступление Украины в Европейский союз займет годы.

До этого министр по делам ЕС и по конституционным вопросам Австрии Каролине Эдтштадлер скептически отнеслась к возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС в ближайшие годы.

Ранее в Еврокомиссии анонсировали проверку законодательства Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС.