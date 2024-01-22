Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали сроки выполнения условий для вступления в ЕС

Стефанишина: Украина выполнит условия для вступления в ЕС за несколько лет

close
100%
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украина сможет выполнить все условия, необходимые для вступления страны в Европейский союз (ЕС), в ближайшие несколько лет. Данным предположением поделилась вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью французскому журналу Le Point.

«Я думаю, что Украине хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства», — заявила Стефанишина, отметив, что на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС потребовалось десять лет.

Вице-премьер добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

В конце прошлого года вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова сказала, что вступление Украины в Европейский союз займет годы.

До этого министр по делам ЕС и по конституционным вопросам Австрии Каролине Эдтштадлер скептически отнеслась к возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС в ближайшие годы.

Ранее в Еврокомиссии анонсировали проверку законодательства Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами