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МИД России заявил о необходимости «переосмыслить» консульский учет

МИД РФ заявил, что назрела необходимость переосмысления консульского учета

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России заявило, что «в нынешних реалиях» назрела очевидная необходимость переосмыслить консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве отметили, что консульский учет изначально задумывался как инструмент реализации задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан РФ за границей и «к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления».

19 января сообщалось, что правительство РФ утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики. В частности, в нем говорится о «введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом». Предполагается, что будет определен статус гражданина, постоянно проживающего за пределами РФ. Ответственность за выполнение возложена на министерство иностранных дел России. Ему дали срок до 20 июня 2025 года.

Ранее Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников.

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