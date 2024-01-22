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Стало известно, когда послы Ирана и Пакистана вернутся к работе

Послы Пакистана и Ирана вернутся к работе с 26 января

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Shutterstock/FOTODOM

Главы дипломатических миссий Ирана и Пакистана вернутся к своей работе с 26 января. Об этом говорится в совместном заявлении посольств двух стран, которое опубликовало министерство иностранных дел Пакистана.

«По итогам телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран была достигнута договоренность о том, что послы обеих стран могут вернуться на свои посты к 26 января 2024 года»,— говорится в сообщении.

В январе Пакистан и Иран обменялись авиаударами. Стороны заявляли, что били по местным сепаратистам, которые хотят независимости для разделенного между странами народа белуджей. В результате атак в обеих странах есть жертвы.

19 января власти Пакистана провели внеочередное заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном на фоне обмена ракетными ударами. На совещании было принято решение положить конец противостоянию с Ираном и возобновить двусторонние отношения.

Ранее в Британии раскрыли смысл ударов Ирана по Ираку и Пакистану.

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