Шольц вспомнил о нацизме и предостерег Германию от повторения ошибок

В Германии прошли массовые митинги против правых немецких политиков и партий под лозунгом «Мы извлекли уроки из прошлого» после призыва канцлера ФРГ Олафа Шольца не повторять ошибки в отношении нацизма. Об этом сообщает El Mundo.

«Если есть что-то, чему больше никогда не будет места в Германии, так это национал-социалистическая расовая идеология», — отметил он.

По мнению Шольца, такие протесты являются необходимыми для объединения всех демократически настроенных немецких граждан, чтобы продемонстрировать, что Германия «извлекла уроки из прошлого».

В прошедшие выходные в Германии состоялось более 80 мероприятий с участием около 350 тыс. человек.

До этого сообщалось, что рейтинг популярности партии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня за 4 года. Отмечалось, что за его партию готовы проголосовать только 13% граждан Германии, что почти в два раза меньше, чем на парламентских выборах 2021 года (25,7%).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.