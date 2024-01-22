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Во Франции заявили о необходимости санкций против еврейских поселенцев на Западном берегу

Глава МИД Франции Сежурне: нужны санкции против израильтян на Западном берегу

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Франции ожидает от ЕС введения санкций в отношении еврейских жителей Западного берега реки Иордан, которые отметились агрессивными действиями против местных палестинцев. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурне, его слова приводит агентство ТАСС.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни будут одобрены санкции в отношении агрессивных поселенцев на Западном берегу реки Иордан», — заявил Сежурне.

Новый глава МИД Франции добавил, что ранее одобрил введение санкций против палестинского движения ХАМАС, а также подчеркнул необходимость прекращения огня в секторе Газа для доставки помощи местным жителям.

Сежурне также отметил, что Париж является сторонником формулы решения палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС также заявил, что ожидает урегулирования палестино-израильской проблемы на основе создания двух государств.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет «последствий» для Израиля за отказ от участия в мирном плане по Газе.

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